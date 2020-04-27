اسرائيل تقرر عودة الدراسة تدريجيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-قررت إسرائيل إعادة العملية التعليمية تدريجيا بدءا من يوم الأحد المقبل ولكن ضمن قيود مشددة بعد إعلاق تام استمر من منتصف شهر اذار/مارس الماضي.

ووجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، وزارة المعارف للإستعداد لاستئناف الدراسة، بشكل تدريجي، بدءً من يوم الأحد المقبل في المؤسسات التعليمية والحضانات، شريطة ألا يزداد عدد مرضى الكورونا في البلاد

وجاء ذلك خلال ترؤس نتنياهو، اليوم، لقاء شارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين لمناقشة موضوع عودة جهاز التربية والتعليم الى العمل كالمعتاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان “من المتوقع أن يتم تقييم الوضع الجمعة على أن يتم الاتفاق بشكل نهائي على افتتاح تدريجي لجهاز التربية والتعليم “.

واضاف “في المرحلة الأولى من الخطة المطروحة، من المتوقع عودة الأولاد من عمر 0-6 سنوات الى الحضانات في مجموعات صغيرة، على أن يتم توزيعهم على أيام منفصلة. طلاب صفوف الأول وحتى الثالث سيتعلمون في مجموعات صغيرة حتى 15 تلميذًا، من الأحد للخميس، على أن يتم نشر معلومات إضافية لاحقًا”.

يذكر أن رئيس الوزراء أوكل لوزير الداخلية ورئيس مجلس الأمن القومي مسؤولية تقويم الوضع مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة البلدات المعرّفة على أنها “حمراء” والتي فيها نسبة الإصابة والعدوى بالكورونا مرتفعة.بالإضافة الى ذلك، ولزيادة عدد المجموعات الطلابية، سيتم فحص تجنيد طلاب كليات التربية ودمجهم في طواقم التربية والتعليم”.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية ذكرت في بيان أن “عدد مرضى الكورونا في البلاد، بلغ 15466 بينهم 202 وفيّات. ومن مجمل الإصابات هناك 8260 وصفت حالتهم بسيطة، 79 متوسطة و 129 خطيرة و 96 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي، و 6796 تماثلوا للشفاء”.