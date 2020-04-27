مسؤول ايطالي: اكتشاف بؤر محتملة أمر أساسي في المرحلة المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس المعهد الايطالي العالي للصحة، سيلفيو بروزافيرو “القدرة على اكتشاف حالات تفشي محلية” لفيروس كورونا بالأمر “الحاسم في المرحلة التالية” لحالة طوارئ الخاصة بالجائحة، والتي ستشهد عودة تدريجية للانتاج والنشاط التجاري انطلاقا من 4 أيار/مايو القادم.

وقال المسؤول الصحي، خلال مؤتمر هيئة الدفاع المدني حول الوباء، والذي ينعقد يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، “الإشارة المعطاة من الحكومة هي اتخاذ إجراءات معممة على جميع انحاء إيطاليا مع مراقبة محلية معممة من أجل تحديد بؤر انتشار جديدة” محتملة بعد تخفيف القيود على حركة المواطنين.

وقال رئيس المعهد العالي للصحة “ينبغي أن تكون لدينا قدرة على التدخل بطريقة أكثر جذرية من أجل تطبيق إجراءات محلية. نحتاج إلى مراقبة دقيقة للواقع المحلي لتبني تدابير أكثر ملاءمة في هذا السياق المحدد” في حالة ظهور “مناطق حمراء”، أي بؤر تفشي جديدة.