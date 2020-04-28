البابا: حذر وطاعة للأحكام لكي لا يعود الوباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس إلى التمسك بـ”الحذر والطاعة” للأحكام لكي لا يعود وباء كوفيد 19 للإنتشار مجدداً

وكان مجلس الاساقفة الإيطاليين قد وصف أمس، مواصلة منع مشاركة العامة في الصلوت بالكنائس بـ”الامر غير المقبول”، محذرا من “انتهاك ممارسة حرية العبادة”. ونتيجة لهذه الضغوط، أفادت مصادر برئاسة الوزراء بأن الحكومة بصدد دراسة بروتوكول يسمح بالصلاة في الكنائس مع بدء المرحلة الثانية لطوارئ كورونا.

وبهذا الصدد، وفي إعلان نية الصلاة خلال قداس الصباح المعتاد بمحل إقامته بالفاتيكان (كازا سانتا مارتا)، حذّر البابا من أنه “في هذا الوقت الذي نبدأ فيه بالخروج من الحجر الصحي، نصلي للرب أن يمنح شعبه نعمة الفطنة والطاعة للأحكام حتى لا يعود الوباء”.