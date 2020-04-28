كونتي: لست نادماً ولو سنحت لي الفرصة لأعدت كل شيء كما فعلت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي ” لو سنحت لي الفرصة فسأعيد فعل كل شيء كما هو عليه الآن”.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية الثلاثاء، أوضح رئيس الحكومة بأنه “لست نادماً، فلدي مسؤولية كبيرة تجاه البلاد، ولا يمكنني تحمل مشاعر الرأي العام التي أفهمها من خلال مشاعري الخاصة”، مبينا أن “البوصلة التي توجه العمل وقرارات الحكومة هي تقييمات تستند إلى أساس علمي ويجب أن نستمر فيها ومن واجبي الالتزام بهذا”.

وأضاف كونتي “لو كان مريض واحد فقط، المريض رقم واحد الشهير، تمكن في البداية من نشر عدوى وباء أجبرنا على إغلاق إيطاليا كلها، فهل يمكن تخيل ما يمكن أن يحدث مع 100 ألف حالة إيجابية أخرى، تلك التي تحققنا من وجودها حاليًا؟”، في إشارة الى إعطاء حرية التحرك لحاملي الفيروس هؤلاء.

وتابع رئيس الوزراء “أردنا تخفيف عبء الإجراءات التقييدية عن المواطنين قليلاً، تلبية لرغبات مشتركة، مع تجنب شعور بإطلاق العنان للجميع وتحويل الحرية المعاد اكتشافها إلى ناشر للعدوى حتى بين العائلة والأصدقاء”.

وأكد كونتي، أنه “لهذا السبب أيضًا، ابقينا على مسألة حمل وثيقة الاعتماد الذاتي ولأسباب محددة”. واختتم بالقول “سنواصل السير خطوة بخطوة، جاهزين لإجراء تعديلات إذا رأينا المنحنى يرتفع مرة أخرى، وسنلجأ إلى إقامة مناطق حمراء جديدة إذا لزم الأمر”.