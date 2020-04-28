مسؤول فاتيكاني يدعو لتجاوز الكنيسة الافتراضية والعودة للقاء المؤمنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنوة – قال مسؤول فاتيكاني، “إننا نتطلع الى تجاوز الكنيسة الافتراضية، التي لا يمكنها أن تحل محل الكنيسة الحقيقية التي تقوم على الحضور المادي. وبعبارة أخرى، نترقب إمكانية إعادة الإحتفال بالقداديس مع المؤمنين”.

وأشار رئيس مجلس الأساقفة الأوروبيين، الكاردينال أنجيلو بانياسكو في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية الثلاثاء، إلى أن “في مرسوم (رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي) كونتي الخاص بالمرحلة الثانية لحالة طوارئ فيروس كورونا، كان هناك تمييز غير مقبول في المعاملة، حيث وجد المسيحيون أنفسهم خاسرين، بعد أن تحملوا أصلا التضحية المؤلمة المتمثلة بغياب المراسيم الجنائزية”، في إشارة الى أسر ضحايا كوفيد 19.

ورأى بانياسكو، وهو رئيس أساقفة جنوة (مقاطعة ليغوريا ـ شمال) أيضا، أنه “إذا كان هناك انتهاك لحرية العبادة، فسيكون ذلك أمراً خطيراً للغاية، فيجب تذكر إملاء الدستور فقط: الدولة والكنيسة الكاثوليكية، كلاهما نظام قائم في حد ذاته، مستقل وذا سيادة”، مبينا أنها “فقرة تم تناولها وتحديدها من قبل إتفاقية عام 1984″، مبينا أن خرقها “لن يكون فعلًا غير مبرر فحسب، بل ذا نتائج عكسية أيضاً”.

وتابع الكاردينال “يجب معالجة كل مشكلة تتعلق بالفرد من قبل السياسة، فهو أساس المجتمع”. وأوضح أنه “ليس لدى المرء رغبات مادية فحسب، بل روحية أيضًا، فتأمين الخبز اليومي أمر لا بد منه، لكن عدم الاعتراف بالخبز الروحي يعني عدم احترام الإنسان وافقار ضميره”، واختتم مؤكداً أن “تجربة الإيمان تولد طاقة أخلاقية، وهذه هي القوة الحقيقية للمجتمع”.