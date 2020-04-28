سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي: استئناف النشاط التجاري في 1 حزيران بعيد جداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي نيكولا تزينغاريتّي، بـ”البعيد جداً”، تاريخ الأول من حزيران/يونيو، المحدد لاستئناف النشاط التجاري بالبلاد.

وفي مقابلة مع (كورييري ديلا سيرا) الثلاثاء، حول تدابير المرحلة الثانية لحالة طوارئ فيروس كورونا، التي وضعتها الحكومة لرفع الحظر التدريجي عن البلاد، أضاف تزينغاريتّي، أن “رد فعل الإيطاليين على القواعد التي وضعتها الحكومة، أظهر نضوجًا وصرامة غير عاديين، وهذا يعطي بلادنا قوة هائلة”.

وتابع سكرتير الحزب الشريك في الإئتلاف الحاكم مع حركة خمس نجوم، أنه “يجب الآن أن يكون أي قرار خاص بأوقات إعادة الفتح موجهًا للحد قدر الإمكان من عودة انتشار العدوى، والذي قد يحدث على الأرجح”، لكن “يجب إبقاؤه تحت السيطرة مع الدعم المستمر من جانب العلم”.

وأردف تزينغاريتّي، “اسمح لنفسي باقتراح أن تعتمد الحكومة على منحنيات انتشار الوباء لاستئناف أنشطة بعض الفئات، مثل المطاعم والمقاهي، أو النشاط التجاري بشكل عام”، فضلا عن “التحقق من تاريخ 1 حزيران/يونيو، الذي يبدو لي بعيدًا جدًا”، المحدد لإستئناف النشاط التجاري.

وفيما يتعلق بكلمات الرئيس المعين لإتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) كارلو بونومي حول غياب مشروع بشأن رفع الحظر عن الأعمال التجارية، فقد ذكر سكرتير الحزب الديمقراطي أنه “منذ اللحظة الأولى كنت أؤمن بضرورة الاستماع إلى الجميع، سواء من جانب القوى الاجتماعية أم قوى المعارضة”.

وتابع، “يجدر القول مع ذلك، إن إيطاليا لم تشهد مطلقاً سلسلة مناورات خاصة بالعجز كتلك التي وضعتها الحكومة الحالية، لا لدعم من أدخلوا في نظام تسريح العمال أو من لا يمتلكون دخلاً وحسب، بل لانعاش الأنشطة الصناعية والاقتصادية أيضًا”. واختتم تزينغاريتّي بالقول “نحن نتحدث عن 750 مليار يورو”.