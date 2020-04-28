اجتماع أوروبي افريقي في مواجهة كورونا والإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يعقد رؤساء المؤسسات الأوروبية وزعماء دول مجموعة الساحل (جنوب الصحراء الكبرى) اجتماعاً اليوم عبر دائرة فيديو مغلقة بمشاركة مفوضية الاتحاد الأفريقي، لبحث آليات التصدي لتفشي وباء كورونا وسط التحديات الأمنية والاقتصادية.

وفي هذا الإطار، غرد رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، على منصة التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: إن “الاتحاد الأوروبي ودول الساحل يعملان معاً في مواجهة الإرهاب ووباء كوفيد 19”.

ورأى المسؤول الأوروبي أن “لقاء” اليوم يعبر، مرة أخرى، عن تصميم الطرفين على تعميق شراكاتهما.

وكان الاتحاد الأوروبي قد “شكل تحالفاً” مع دول الساحل الخمس، موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، تشاد والنيجر، لمحاربة الإرهاب والجماعات الجهادية وتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

هذا وقد التزمت المفوضية الأوروبية منذ بدء تفشي وباء كورونا، بتأمين مبلغ 15 مليار يورو لصالح الدول الأفريقية لمساعدتها على تحسين القطاع الصحي في دولها وتطويق آثار الأزمة اقتصادياً واجتماعياً ومالياً.