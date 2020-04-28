منظمة الصحة العالمية: غزة ستواجه جائحة كورونا عاجلاً أم آجلا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك –حذر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة، عبد الناصر صبح أن القطاع سيواجه جائحة كورونا “عاجلاً أم آجلا”.

ونقل المركز الاعلامي للامم المتحدة عن صبح اشارته الى أن جائحة فيروس كورونا زادت العبء على المجال الصحي في قطاع غزة بالإضافة إلى التحديات التي كان يواجهها من نقص للأجهزة الطبية والأدوية والمستهلكات الطبية التي تصل إلى نسبة %50

وأشاد صبح بدور المانحين في دعم نشاطات منظمة الصحة العالمية في فلسطين، مشيراً إلى أن المنظمة استطاعت الحصول على ثلث الموازنة التي طلبتها لتمويل نشاطات المتعلقة بمجابهة جائحة فيروس كورونا وقدرها 34 مليون دولار أمريكي.

وأكد على دور منظمة الصحة العالمية في تنسيق الجهود بين السلطات المحلية في غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله وكذلك مع الجانب الإسرائيلي من أجل إدخال المساعدات الطبية في الوقت المناسب

وتمنى مدير مكتب منظمة الصحة العالمية أن يتأخر وقت وصول الفيروس إلى داخل المجتمع حتى يتم الانتهاء من الاستعدادات الطبية اللازمة لمواجهة الأزمة، التي هي “مسألة وقت”.