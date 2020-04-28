ايطاليا: مع الإغلاق الحالي، الاكبر سنا هم من يعمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار مسؤول بالمعهد الوطني للاحصاء (استات) الى أن العمالة النشطة الان في القطاعات المفتوحة هي أكبر سنا مقارنة بمتوسط أعمار العاملين في ايطاليا قبل تنفيذ سياسة الاغلاق الحالية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير إدارة الإنتاج الإحصائي في المعهد، روبرتو موندوتشي، في مداخلة أمام مجلس النواب “العمال الذين يعملون في القطاعات المفتوحة أكبر سنا في المتوسط، وهذا عنصر جدير بالاهتمام بشأن سياسات إعادة الفتح” في الرابع من شهر أيار/مايو المقبل.

وذكر أن “نسبة العاملين في القطاعات المعلقة حاليا تقل كلما زاد عمر العامل: فالنسبة تنتقل من 48.2% للعاملين دون سن 24 عاما (حوالي 522 ألف عامل) إلى 24.5% بين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما”.