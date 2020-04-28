رياض المالكي: اتفاق مع ايطاليا على التعاون للحفاظ على حل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-اتفقت حكومة السلطة الفلسطينية مع ايطاليا على التعاون من اجل الحفاظ على حل الدولتين وتعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال تسلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم ، نسخة من أوراق اعتماد القنصل العام الايطالي الجديد، جوزيبه فيديلي.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن المالكي اكد”أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معبراً عن تضامن دولة فلسطين مع الحكومة والشعب الإيطاليين في مواجهة جائحة كورونا”.

وأضافت إن المالكي “شدد على أهمية أن تلعب ايطاليا دوراً فاعلا من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي للعمل على حماية حل الدولتين، محذراً من خطورة اقدام الحكومة الاسرائيلية على ضم اراضي الضفة الغربية، واستغلالها لجائحة الكورونا لتنفيذ خطتها الاستعمارية وغير الشرعية”.

وأشار المالكي الى “التبني الأميركي للمشاريع الاستعمارية التوسعية الإسرائيلية في الضفة الغربية” داعيا “إيطاليا والاتحاد الأوربي الى التحرك الفوري ضد هذه الخطوة والعمل على اخذ إجراءات لردع إسرائيل عن الاقدام على هذه الخطوة او لمعاقبتها إذا أقدمت عليها، من أجل حماية حل الدولتين”.

وثمن المالكي “الدعم الذي تقدمه إيطاليا للمؤسسات الفلسطينية في مختلف المجالات، وبمواقفها الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية”.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية ” اتفق الطرفان على مواصلة العمل معا من أجل الحفاظ على حل الدولتين، وتعميق وتعزيز التعاون الثنائي على جميع المستويات، بما في ذلك في التعاون الاقتصادي والإنمائي”.