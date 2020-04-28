تقرير للجنة العلمية الايطالية يحذر من تسريع اعادة فتح البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حث تقرير اللجنة التقنية-العلمية الوطنية لطوارئ كوفيد 19 السلطات الايطالية على عدم إعادة فتح المدارس في وقت سريع، محذرا من أن عودة التلاميذ الى فصول الدراسة “سيؤدي إلى انتشار جديد وسريع للوباء”، مما بتطلب عدد أسرّة بالعناية المركزة أكثر بكثير من تلك المتوفرة حاليًا على المستوى الوطني.

ووفق مصادر اعلامية، فان هذا التقرير دفع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى الموافقة على إعادة فتح تدريجي للأنشطة وتأجيل الدراسة الى أيلول/سبتمبر، موعد بداية العام الدراسي الجديد.

ويسلط تقرير خبراء اللجنة الضوء على المخاطر المرتبطة بإعادة تشغيل كل نشاط على حدة.

وييعتبر التقرير، على سبيل المثال، أنه اذا أعطت الحكومة الضوء الاخضر لجميع القطاعات، دون العمل عن بعد ومع فتح المدارس، فإن هناك مخاطر الحاجة لوجود 151 ألف سرير للعناية المركزة في شهر حزيران/يونيو القادم واستقبال المستشفيات بنهاية العام، لأكثر من 430 ألف مريض بقيروس كورونا.

ويرى التقرير إن إعادة فتح قطاعات التصنيع والبناء أقل تأثيرا على انتشار العدوى، مقارنة بقطاع التجارة والمطاعم.