ايطاليا: القرارات بشأن مستقبل ليبيا بالتوافق وعبر الديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-شددت الحكومة الايطالية على أنه “يجب اتخاذ كل قرار بشأن مستقبل ليبيا بالتوافق وعبر الديمقراطية “، ضمن اطار “الاتفاق السياسي الليبي في منتجع الصخيرات” في كانون الاول/ديسمبر 2015 و”مسار الاستقرار بقيادة الأمم المتحدة، في سياق عملية برلين”.

جاء ذلك في بيان تعقيبا على اعلان الجنرال خليقة حفتر تسلم السلطة في ليبيا بـ”تفويض” من الشعب الليبي

وقالت الخارجية الايطالية “وإذ تحيط إيطاليا علما بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الجنرال حفتر، تؤكد مجددا دعمها واعترافها الكامل بالمؤسسات الليبية الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي: المجلس الرئاسي، حكومة الوفاق الوطني ، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.”

كما أكد البيان “تجديد إيطاليا لدعوة الأطراف للالتزام بهدنة خلال شهر رمضان الكريم والعمل بشكل بناء لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار”.