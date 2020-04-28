ايطاليا: 382 وفاة جديدة بكورونا والحالات الايجابية التراكمية أكثر من 200 ألف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت بيانات هيئة الدفاع المدني الايطالية صدرت مساء الثلاثاء بأنه تم تسجيل 382 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الاجمالي للاشخاص الذين حصدت ارواحهم هذه الجائحة الى 27 ألفا و359.

كما أشارت الى أن مجمل الاشخاص الذين اصيبوا بالفيروس (أي مجموع الموتى والمتعافين والحالات الايجابية الراهنة) تجاوز سقف المائتي الف نسمة في إيطاليا منذ بداية حالة الطوارئ، بعد تسجيل ألفين و91 اصابة جديدة ليصل العدد الى 201 ألف و505.

ومع ذلك، يستمر تراجع الحالات الايجابية النشطة، حيث يبلغ مجموعها 105 ألف و205.

كما انخفض عدد المرضى بالمستشفيات، حيث بلغوا 19723 مريض، (630 أقل مقارنة بالامس )، وكذلك عدد الأشخاص في العناية المركزة حيث يتواجد اليوم 1863 (93 شخص أقل قياسا بالامس)، بينما يبلغ عدد أولئك قيد الحجر المنزلي الاجباري (حالات ايجابية للفيروس بدون أعراض) 83 ألفا و619 شخص