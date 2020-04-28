عشراوي: بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات للجم إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي إن بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ “خطوات للجم إسرائيل وتمكين الشعب الفلسطيني”.

ودعت عشراوي الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات “عاجلة واستباقية لوقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وأشارت خلال استقبالها اليوم ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف إلى انه “في حال عدم التدخل الفوري لوضع حد لمخططات وسياسات إسرائيل، لن يكون هناك إمكانية للتدخل لاحقا لمنع الانهيار التام”.

وطالبت في هذا الصدد الاتحاد الأوروبي “بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الـ 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومحاسبة ومساءلة إسرائيل، وتقديم رؤية لإنهاء الاحتلال الجاثم على ارضنا”.

وقالت:” رغم المعيقات التي تواجه الحكومة الفلسطينية جراء التصعيد الإسرائيلي وقرصنة اموال المقاصة، الا انها استطاعت من خلال الإجراءات التي اتخذتها مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره والحفاظ على حياة شعبنا ومقدراته وتعزيز صموده”.

وأضافت عشراوي : “ان إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) استغلت انشغال العالم بمحاربة الفيروس وعدم وجود معارضة حقيقية داخلها، والدعم الأمريكي المطلق، وغياب الإرادة الدولية لمحاسبتها، وجيرت كل هذه المعطيات لترسيخ احتلالها وفرض وقائع جديدة على الأرض، وتجاهلت بشكل مقصود الرفض والإدانة الدولية لسياساتها ومخططاتها الخطيرة”.

وفي نهاية الاجتماع أكد الطرفان على “ضرورة تعزيز التعاون والتواصل المستقبلي المشترك بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي”.