مفوضية حقوق الإنسان: مخاوف بشأن عملية الانتقال في السودان في خضم فيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف – أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن “مخاوف جدية” بشأن الأزمة التي تواجه عملية الانتقال في السودان في خضّم جائحة كوفيد-19، وحذر من حدوث “معاناة أكبر ما لم يتحرك المانحون بسرعة”.

وفي مؤتمر صحفي، عبر تقنية الفيديو، قال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، في تصريحات من جنيف إنه و”بعد نحو عام واحد فقط من الإطاحة بنظام عمر البشير، أصبحت وعود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والعدالة والسلام مهددة الآن، بسبب القيود الحادّة على موارد (تمويل) الحكومة الانتقالية في السودان”.

ورأى المتحدث أنه “من الممكن أن تكون جائحة كوفيد-19 هي نقطة التحول. وقد حذرت مصادر طبية من نقص خطير في المعدّات والأدوات الوقائية”.

وحتى تاريخ 27 نيسان/أبريل، تم توثيق إصابة 275 شخصا بالمرض، توفي منهم 22.”

وأكد المتحدث باسم مفوضة حقوق الإنسان أن النظام الصحي في السودان ببساطة “غير مجهز” للتعامل مع تفشي جائحة على النطاق الذي شهدته أماكن أخرى في العالم. وقال: “ثمّة طريقة واحدة فقط لمنع وقوع كارثة إنسانية، وهي أن يتقدم المانحون ويمدّوا يد العون للسودان.”

ويرى لوارنس أن المعضلة تفاقمت بسبب “مزيج من الآثار العملية للجزاءات أحادية الجانب المتواصلة، وفشل المؤسسات الدولية في تخفيف عبء الديون، وعجز الدعم الدولي”.

وفي الثامن من شهر نيسان/أبريل 2020، أقرّ رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بأن جائحة كوفيد-19 تشكل تحديات عميقة أمام النظام الصحي في بلاده وأمام الاقتصاد والمجتمع بأسره، كما أنه سعى من أجل الحصول على دعم مادي وغيره من الدعم الفني للتصدي للجائحة.