مفوضة أوروبية: نأمل رفع قيود السفر في اقرب وقت ممكن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا، عن أملها من أن تتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد من رفع قيود السفر المفروضة على مواطنيها على خلفية تفشي وباء كورونا وفتح الحدود الداخلية للاتحاد بأقرب وقت ممكن، مع إمكانية فتح الحدود الخارجية في مرحلة لاحقة.

وكانت هيئة المفوضية قد ناقشت في اجتماعها الأسبوعي اليوم، الذي تم عبر دائرة فيديو مغلقة، كيفية مساعدة قطاعي السياحة والنقل على مواجهة تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا.

يذكر أن القطاع السياحي في أوروبا يؤمن 10% من الناتج القومي الإجمالي للاتحاد ويؤمن 27 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسوف “يخسر هذا القطاع 50% من مدخوله عام 2020 بسبب أزمة كورونا”، وفق المفوضية.

ويعاني قطاع السياحة من عدة مشاكل أهمها نقص السيولة، تراجع ثقة المستهلكين والقيود المفروضة على تحركات المواطنين وأثرها على سوق العمل فيه

وأشارت المسؤولة الأوروبية، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، الى أن الجهاز التنفيذي للاتحاد سيعمل على إصدار خطوط توجيهية لمساعدة الدول على إعادة تشغيل قطاعات النقل المختلفة و فتح حدودها الخارجية وتشغيل كافة قطاعات النقل و”إنقاذ” الموسم السياحي.

وشددت يوروفا على أن التحرك نحو إعادة اطلاق قطاعي السياحة والنقل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تطورات انتشار الوباء داخل دول الاتحاد وفي الدول المجاورة.

وتركز المفوضية على ضرورة ضمان المساواة في معاملة المواطنين الأوروبيين عند الحديث عن السفر بين الدول الأعضاء، وضمان حقوق المسافرين وتجنب التمييز على أساس الجنسية.

في السياق نفسه، ترغب المؤسسات الأوروبية في أن تعمل الدول الأعضاء ضمن مقاربة استراتيجية اقتصادية وصحية واضحة المعالم، لتفادي الفوضى التي حصلت قبل شهرين عندما بدأت عمليات إغلاق الحدود بعد أن وصل الوباء لأوروبا.