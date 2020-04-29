أبو الغيط: موقف الجامعة العربية ثابت في رفضه للخيار العسكري في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة-أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن “إنزعاجه إزاء حالة التصعيد التي تشهدها ليبيا على الصعيدين السياسي والعسكري”.

وعلى الرغم من ان الامين العام لم يشر الى اعلان الجنرال خليفة حفتر قبول ما وصفه تفويضا شعبيا لحكم ليبيا، الا أن أبو الغيط جدد تأكيده على “موقف الجامعة الثابت المرتكز على رفض اللجوء للخيار العسكري والإلتزام بالحوار السياسي بصفته السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية”.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط عبر عن “إستنكاره لإستمرار العمليات العسكرية في مختلف أرجاء ليبيا، وخاصة حول العاصمة طرابلس والمناطق الغربية من البلاد”، وجدد مناشدته لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي “بحقن الدماء والإلتزام بهدنة إنسانية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك”.

وأضاف المصدر أن الأمين العام شدد على أن “القيادات الليبية يجب أن تعي أنه لا مجال لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا إلا من خلال المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ويؤيده المجتمع الدولي، والذي يرتكز على وجوب التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتفكيك الميليشيات المسلحة التي تهدد أمن وإستقرار الدولة الليبية، وتوحيد الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، والإستقرار على الأرضية التوافقية التي تسمح بإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.

كما أعاد أبو الغيط “التأكيد على إدانته للتدخلات الخارجية المتزايدة والمكشوفة في الأزمة الليبية”، مشيراً إلى أن موقف الجامعة – وفق القرارات المتعددة الصادرة عن مجلسه – “واضح وصريح في هذا الخصوص ويرفض كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية التي تغذي الصراع في البلاد وتمثل إنتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، وعبر في هذا السياق عن “ترحيبه بأية جهود دولية تساهم في تشديد الرقابة على حظر السلاح المفروض على البلاد تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ودعماً لمخرجات قمة برلين”.