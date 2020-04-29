الامم المتحدة: فروق واسعة بقدرات الدول على التعافي من آثار وباء كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك – بروكسل – أصدر ببرنامج الامم المتحدة الانمائي تقريراً اليوم يظهر التفاوت الكبير بين قدرات مختلف الدول على مواجهة وباء كوفيد 19 والتعافي من آثاره.

ويرى التقرير أن تداعيات وباء كوفيد 19 تتعدى حدود الأزمة الصحية لتتجاوزها وتفرض تحديات تنموية اجتماعية، بشرية واقتصادية.

وأشار التقرير، الذي عاين الأوضاع في 189 بلداً إلى وجود تفاوت كبير في قدراتها على التعاطي مع تفشي الوباء ومعالجة أثاره على المدى القصير، المتوسط والطويل.

واعتمد معدو التقرير على معطيات مختلفة تتعلق بالفوارق الاجتماعية، كفاءة الأنظمة الصحية و إمكانية حصول المواطنين على خدمات الانترنت، لمعاينة قدرة بلد ما على التعاطي مع الأوجه المتعددة للأزمة.

ورغم أن جميع الدول، حسب برنامج الامم المتحدة الانمائي، تبدو في وضع هش تجاه الوباء، إلا أن قدرتها على التحرك تختلف باختلاف تطورها ومستوى أداء قطاعها الصحي.

يذكر أن الدول الأكثر تقدماً والتي تمتلك ما معدله 55 سرير مستشفى و30 طبيباً و81 ممرضاً لكل ألف مواطن هي الأقدر على مواجهة الوباء من تلك التي تضع بتصرف عدد مماثل من المواطنين سبعة 7 أسرة، أقل من طبيبين و6 ممرضين.

أما الكفاءة الرقمية للدول، فتلعب حسب التقرير دوراً هاماً في قدرة المواطنين على العمل ومواصلة الدراسة في زمن الحجر المنزلي المفروض في مختلف أنحاء العالم، ” هناك 85,3% من سكان العالم ممن لا يحصلون على خدمات الاتصال والانترنيت بشكل كاف”، وفق النص.

إلى ذلك، يلاحظ التقرير أن الفقر يزيد من خطورة التهديد الذي يمثله وباء كوفيد 19، إذ يعاني ربع سكان العالم من الفقر أو مهددون به، بينما لا يمتلك 40% من السكان أي نوع من الضمان الصحي.

ويذكر التقرير أن تراجع عائدات الدول التي تعتمد على تحويل الأموال أو قطاع السياحة قد أثر على قدراتها على التعامل مع الوباء، كما سيؤثر على إمكانية تعافيها لاحقاً.