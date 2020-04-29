دبلوماسية إيطالية: الفن والثقافة أساس الاستئناف بعد فيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت دبلوماسية إيطالية، أن الفن والثقافة يمثلان أساساً لاستئناف النشاطات في البلاد بعد حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وتعليقا على حملة “نحن إيطاليا” التي نظمتها وزارة الخارجية الإيطالية في الأسابيع الأخيرة واختتمت الأربعاء، أضافت نائبة وزير الخارجية، مارينا سيريني، أنه “بهذه الحملة، وفي أصعب لحظات انتشار وباء كوفيد 19، تمكنا من أن ننقل للعالم دعوة إيطاليا العميقة الى الفن والثقافة والإبداع”، وهي “العناصر التي ستكون إحدى الأسس المهمة لانتعاشنا، وسمة لن يتمكن الفيروس من المساس بها أبدًا”.

وأوضحت سيريني أن “حملة نحن إيطاليا (WeareItaly)، أرادت أن تقدم أفضل واجهة لبلد يخوض معركة صعبة، والتي تمكن العالم بأسره من رؤيتها لتقدير قيمة إيطاليا والإيطاليين في المجالات التي لطالما كنا رواداً فيها”.

وتابعت نائبة الوزير “لقد نقلنا صورة دولة لا تتوقف على الرغم من الصعوبات، وتحافظ على قوتها الحيوية والإبداعية بفضل الثقافة”، لهذا السبب “من أندريا بوتشيللي إلى كلاوديو ماغريس، ومن أوتو أوغي إلى باولو كونتي، أود أن أشكر مساهمة العديد من الموسيقيين والممثلين والكتاب والراقصين الإيطاليين الذين فتحوا أبواب منازلهم للعالم لنقل شهادتهم الفنية”.