السفير الامريكي لدى ليبيا: نرفض اعلان حفتر الآحادي عن مستقبل البلاد السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت الولايات المتحدة الامريكية على لسان سفيرها في ليبيا عن “رفض جهود قائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر للإعلان من جانب واحد عن مستقبل سياسي جديد للبلاد”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للسفير ريشارد نورلاند مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، حيث جدد الاول “التأكيد على موقف الولايات المتحدة، الذي أكّده مجلس الأمن الدولي، بأنّ الاتفاق السياسية الليبية والمؤسسات المرتبطة به، بما في ذلك حكومة الوفاق الوطني، هي الإطار الوحيد المعترف به دوليًا لحكم ليبيا والانتقال السياسي، حسبما جاء في مذكرة للسفارة الامريكية

وأشار الدبلوماسي الامريكي الى أن “الولايات المتحدة تدعو الجيش الوطني الليبي إلى وقف عملياته العسكرية حول طرابلس حتى تبدأ عملية خفض التصعيد ويمكن للأطراف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التفاوض عليه وفق صيغة 5+5 في جنيف في 23 شباط/فبراير”

وأكد السفير نورلاند للسراج على أن “الولايات المتحدة تؤمن بأن السلام الدائم والاستقرار في ليبيا وتبني خطوات ملموسة لحماية مصالح جميع الليبيين لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة. وبهذه الروح، فإن مسار الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف الليبية المسؤولة المستعدة لإلقاء أسلحتها، رفض التدخل الأجنبي، والتوافق من خلال الوسائل السياسية الحصرية بشأن القضايا التي تفرقها”.