وزير الرياضة الايطالي: طريق استئناف دوري كرة القدم يزداد ضيقا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الشباب والرياضة في الحكومة الايطالية، فينتشينزو سبادافورا بأن “الطريق نحو استئناف بطولة دوري الدرجة الاولى لكرة القدم يزداد ضيقا” مع مرور الوقت.

ودعا الوزير ، في تصريحات صحفية، “رابطة اندية الدرجة الأولى والاتحاد الوطني لكرة القدم الى التفكير في خطة ب، لأن الحلول يمكن أن تكون كثيرة”. وقال “الجنة الفنية-العلمية لطوارئ كوفيد 19 ستحدد فبما إذا كان بروتوكول التدريب ممكنا أم لا. سيتيح لنا ذلك تحديد امكانية بدء الاندية لأنشطة تدريب اللاعبين في 18 أيار/مايو، ولمعرفة ما إذا كانت البطولة ستستأنف في 15 حزيران/يونيو المقبل… علينا الانتظار”.

وأشار الوزير الى أنه قرأ أن بعض رؤساء الاندية يريدون مخاطبة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وقال “يراسلوني أو يراسلوه نحن في نفس الحكومة وسنقرر جميعًا معًا”. وأضاف “بقرأتي لبعض التصريحات، بدأ يتولد لدي ادراك بأنه، ربما سنشهد مفاجأة في الأيام القليلة المقبلة، حيث سينعقد أيضًا اجتماع استثنائي لرابطة اندية الدرجة الاولى: لأنه في رأيي يمكن أن تتكون أغلبية بين رؤساء الأندية تطالب بتعليق النشاط والاستعداد للموسم الجديد بأفضل طريقة”.