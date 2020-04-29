اليونسيف: أطفال سورية أكبر المتضررين من النزاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

عمان- أفادت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) بمقتل 11 طفلا في سورية بالإضافة إلى إصابة العشرات بجراح، جراء انفجار قنبلة قرب حاوية بنزين في سوق مكتظ في مدينة عفرين في الريف الشمالي من حلب، يوم أمس الثلاثاء.

وأعرب مدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تيد شيبان، في بيان اليوم الأربعاء، عن خشيته من أن يكون عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير. وقال: “بعد عشر سنوات من الحرب الضروس في سورية، لا يزال الأطفال أكبر المتضررين من جراء العنف غير المسبوق والدمار والموت. العنف لا يولد إلا المزيد من العنف.”

كما نوه بـ”إن العنف ليس بأمر جديد في عفرين، في بدايات عام 2018 اضطر أكثر من 56 ألف طفل النزوح من هناك إلى مناطق أخرى في سورية”.

ورأى المدير الاقليمي للمنظمة الاممية “إن الحرب في سورية بعيدة كل البعد عن النهاية”.

وتُذكر اليونيسف أطراف النزاع في سورية وأولئك الذين لديهم تأثير عليها أن الأطفال ليسوا هدفاً وأن الهجمات على التجمعات المأهولة بالمدنيين هي خرق للقانون الدولي