ايطاليا: تسجيل 323 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت بيانات هيئة الدفاع المدني الايطالية صدرت مساء اليوم الاربعاء بأنه تم تسجيل 323 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الاجمالي للاشخاص ضحايا هذه الجائحة الى 27 ألفا و628.

كما أشارت الى أن العدد الكلي للحالات الايجابية للفيروس، منذ بداية ازمة تفشيه قبل حوالي 9 أسابيع، وصل الى 203 ألف و519 بعد انضمام 2086 الى قائمة المصابين

وأظهرت البيانات تماثل 2311 الى الشفاء خلال الاربعة وعشرين ساعة الاخيرة، ليرتفع اجمالي المتعافين من الجائحة الى 71ألفا و252

وأكدت الدفاع المدني تواصل تراجع المرضى بوحدات العناية المركزة حيث يبلغ عددهم اليوم 1795، أقل بواقع 86 عن بيانات أمس.