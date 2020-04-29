دي مايو يبدي في مكالمة مع بوريل قلق ايطاليا حيال التطورات الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-روما- أستعرض وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، خلال مكالمة هاتفية “مطولة” مع الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، الملف الليبي وآخر التطورات على الأرض هناك.

وأشارت مصادر متابعة، الى أن رئيس الدبلوماسية الايطالية أكد لبوريل أن التطورات في ليبيا مصدر “قلق شديد” لإيطاليا، مؤكدا أن “الحوار السياسي وفق المسار الذي حدده مؤتمر برلين يظل الخيار الوحيد الموثوق والفعال للتغلب على الأزمة” الليبية. كما شدد الوزير على أن إيطاليا “تدعم وحدة ليبيا وسيادتها”.

يشار الى أن الحكومة الايطالية والمفوضية الاوروبية قد أعلنتا عن رفضهما لقرار الجنرال خليفة حفتر اسقاط اتفاق الصخيرات السياسي وقبوله ما وصفه بـ”تفويض الشعب” لحكم ليبيا.