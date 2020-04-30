أوقاف القدس: اسباب إغلاق المسجد الأٌقصى ما زالت قائمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إن الأسباب التي أدت إلى إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين ما زالت قائمة معبرة عن الأمل بتغير الوضع قريبا.

وقال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في بيان اليوم إنه “يؤكد على قراراته السابقة والتي صدرت بتاريخ 23 آذار/مارس 2020 وبتاريخ 16 نيسان/إبريل 2020 ، القاضية بتعليق وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف ، وذلك لعدم زوال الأسباب الخطيرة والتي أدت الى اتخاذ تلك القرارات المؤلمة علينا جميعاً والتي ما زالت قائمة وتهدد حياة الناس وتؤدي الى زيادة إنتشار الوباء”.

وأضاف “يؤكد المجلس بأن الآذان يرفع في المسجد الأقصى المبارك، وتقام الصلوات الخمس، بما فيها خطبة وصلاة الجمعة وصلاة التراويح للمتواجدين من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، وأن مجلس الأوقاف يراقب الوضع عن كثب، وفي حال تغير الوضع، سيدخل المسلمون الى مسجدهم ويؤدوا الصلوات التي فرضها الله عليهم”.

وتابع مجلس الأوقاف “آملين من الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء والبلاء عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع، عندها يفرح المؤمنون بفتح المساجد للصلاة وتعود الأمور لطبيعتها، وهذا ما نتمناه وبأسرع وقت ممكن”.