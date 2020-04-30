مسؤول أمني إيطالي: انخفاض مستمر للرسو التلقائي لقوارب المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول أمني إيطالي، إن هناك انخفاضاً مستمراً لعمليات الرسو التلقائية لقوارب المهاجرين على الشواطئ الإيطالية.

واضاف رئيس قسم الحريات المدنية والهجرة بوزارة الداخلية، ميكيلي دي باري في جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية المختصة في قصر سان ماكوتو بروما، أن “ما يسمى بعمليات الرسوّ الشبحية، أي تلك التي تتم بشكل مستقل، تشهد تناقصاً مستمراً”.

وأشار دي باري الى أن هذه التدفقات “كانت في عام 2018 بنسبة 93٪، وانخفضت عام 2019 إلى 80٪”، أما “في الأشهر الأربعة الأولى لعام 2020 فهي تمثل 51٪ من التدفقات بشكل عام”.

وخلص المسؤول الأمني الى القول إن “هذه مسألة ذات أولوية تلتزم بها وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، نحن نعمل بجد لضمان الحد من هذه الظاهرة”.

يذكر أن قصر سان ماكوتو يستضيف مقرات كل من، اللجنة الإشرافية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزة الإيطالية (راي)، لجنة مكافحة المافيا، اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير) ومكتب الميزانية البرلمانية.