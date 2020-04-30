أوروبا تدين القرصنة الرقمية في خضم أزمة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أدان الاتحاد الأوروبي بشدة قيام بعض الأطراف بأنشطة ضارة تستهدف النيل من مصداقية عمل الدول الأعضاء والدول الشريكة في زمن انتشار وباء كورونا.

جاء هذا الموقف في إعلان صدر اليوم عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، باسم الاتحاد الأوروبي.

ولاحظ الأوروبيون منذ بدء انتشار الوباء تزايد الأنشطة “الخبيثة” في الفضاء الإلكتروني، والتي تستهدف العاملين في المجال الصحي والبنى التحتية في الدول الأعضاء والدول الشريكة.

ويتحدث الأوروبيون هنا عن حملات تضليل وأنشطة مسح وبرامج تستهدف الحاق الأذى بالبنى التحتية الضرورية لمعالجة أزمة تفشي الوباء.

ووصف الأوروبيون في إعلانهم المشترك بـ”غير المسؤولة” كافة محاولات عرقلة عمل البنى التحتية الحيوية، مشيرين إلى أنها أمور مزعزعة للاستقرار وتعرض حياة الناس للخطر.

كما طالب الإعلان الجناة (لم يحدد هوياتهم)، بالتوقف عن هذه الأعمال فوراً، فـ”نحن بحاجة إلى العالم بأسره في هذه المعركة العالمية ضد الفيروس، إنها مسألة إنسانية وقيم مشتركة”.

إلى ذلك، عبر الأوروبيون في إعلانهم عن تصميمهم وشركائهم على العمل ضمن رؤية مشتركة لمواجهة التهديدات والحملات التي يتعرضون لها في الفضاء الالكتروني وذلك عبر التعاون المشترك على المستويات التقنية والفنية والقضائية والدبلوماسية وتبادل المعلومات.

في الاطار، نفسه عبر الإعلان عن تضامن الأوروبيين مع جميع المتضررين من وباء كورونا.

هذا ودأبت المؤسسات الأوروبية على اتهام أطراف خارجية، منها روسيا والصين، بالمسؤولية عن حملات تضليل وقرصنة رقمية وأنشطة ضارة تستهدف النيل من “صلابة” البنى التحتية الصحية في أوروبا وكذلك زعزعة مصداقية المؤسسات وثقة الناس بها.

وتتعاون دول الاتحاد الأوروبي مع حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع وغيرها من أجل تعزيز الأمن الرقمي.