مؤتمر مانحين للتصدي لكورونا برعاية أوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ينظم الاتحاد الأوروبي في الرابع من آيار/مايو القادم مؤتمراً عالمياً، عبر الفيديو، لجمع أموال وتبرعات تُخصص لتسريع عمليات إعداد لقاحات وعلاجات وتأمين وسائل كشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

ويهدف المؤتمر، حسب تطلعات المفوضية الأوروبية، إلى جمع مبلغ 7,5 مليار يورو من مختلف الأطراف الدولية لمساعدة المنظمات والهيئات الصحية والبحثية على تأمين أدوات كشف ولقاحات وأدوية مضادة لكورونا يتم وضعها بمتناول الجميع بأسعار مقبولة.

في هذا الإطار، تؤكد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينن على ضرورة توحيد جهود كافة الأطراف من دول وقادة ومواطنين ضد فيروس كورونا، حيث “يتعين تأمين رد عالمي والعمل على عدة جبهات ولمدة طويلة”، وفق كلامها.

ومن المقرر أن تسجل المفوضية اعتباراً من الرابع من الشهر القادم كل تعهدات ومساهمات لدول والمانحين من القطاعين العام والخاص.

هذا وتتسابق العديد من شركات صناعة الدواء والمخابر المتخصصة في مختلف دول العالم، من أجل تصنيع اللقاحات والأدوية اللازمة للتصدي لوباء كورونا.