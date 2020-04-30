الامم المتحدة: انخفاض انبعاثات الكربون المرتبط بأزمة كورونا لن يوقف التغير المناخي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف- اشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة الى إن الانخفاض المتوقع في انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبط بالأزمة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا، ليس سوى “خبر سار قصير المدى”.

ووفق المركز الاعلامي للأمم المتحدة، أوضح رئيس المنظمة البروفيسور بيتيري تالاس، أن “هذا الانخفاض في الانبعاثات بنسبة 6%، هو للأسف خبر سار قصير المدى”، في إشارة منه إلى انخفاض ما بين 5.5% – 5.7% في مستويات ثاني أكسيد الكربون بسبب الجائحة، الذي تم تسليط الضوء عليه من قبل كبار خبراء المناخ، بما في ذلك مركز البحوث المناخية الدولية.

وتشير أحدث البيانات الصادرة خلال العام الماضي عن المنظمة (WMO) -والتي تزامنت مع الذكرى الخمسين ليوم الأرض (22 أبريل/نيسان)- إلى أن مستويات ثاني أكسيد الكربون (CO2) والغازات الدفيئة الأخرى في الغلاف الجوي ارتفعت إلى أرقام قياسية جديدة السنة الماضية.

وبحسب تقرير المناخ العالمي، فأن مستويات ثاني أكسيد الكربون كانت أعلى بنسبة 18% في الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2019 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وفقا لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للمناخ 2015-2019.

ويشير التقرير إلى أن الغاز يبقى في الغلاف الجوي والمحيطات لقرون. وهذا يعني أن العالم ملتزم بالتغير المناخي المستمر بغض النظر عن أي انخفاض مؤقت في الانبعاثات بسبب جائحة فيروس كورونا، خاصة في ظل البيانات التي تشير إلى أن تركيزات ثاني أكسيد الكربون على المسار الصحيح نحو الوصول إلى أو حتى تجاوز 410 أجزاء في المليون، بحلول نهاية عام 2019.