مصدر صحي إيطالي: 80% من ضحايا كورونا كانوا مصابين بأمراض أخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مصدر صحي إيطالي، أن 80% من ضحايا فيروس كورونا، كانوا مصابين بمرضين آخرين على الأقل.

ووفقًا لأحدث تقرير للمعهد العالي للصحة (ISS)، صدر الخميس، فإن “تحليل 2316 سجلاً طبياً للمرضى المتوفين يؤكد أن أكبر المخاطر يواجهها الرجال، بينما لا تتجاوز نسبة الخطر بين النساء الـ38٪”، فضلا عن “الأشخاص المتقدمين في السن”.

وذكر تقرير (ISS) أن “متوسط أعمار المرضى المتوفين يبلغ 81 عامًا، بينما يدور معدل أعمار المصابين حول الـ62 عامًا”. بالإضافة إلى ذلك “فقد كان 63٪ من المرضى الذين فارقوا الحياة، يعانون من ثلاثة أمراض أو أكثر”، وأن “ما يتجاوز الـ80٪ منهم، كانوا مصابين مسبقًا بمرضين على الأقل”.

وخلص التقرير الصحي الى القول، إن “نسبة الفتك بشكل عام لوباء كوفيد 19 في بلادنا تصل الى 12.6%”.