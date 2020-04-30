رئيس وزراء ايطاليا يتعهد بفتح المتاجر والمطاعم قريبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –تعهد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي باعادة فتح المتاجر والمطاعم في حال عدم ارتفاع المنحنى الوبائي لكوفيد-19 خلال الاسبوعين الاولين للمرحلة الثانية لحالة الطورائ، التي تبدأ يوم الاثنين المقبل.

وقال كونتي، خلال احاطة أمام البرلمان اليوم الخميس، “إذا لم يرتفع منحنى العدوى في الأيام القليلة المقبلة، فسوف نخفف مجددا التدابير التقيدية بفتح آمن لتجارة التجزئة والمطاعم والخدمات الشخصية”.

كما أعلن رئيس الحكومة أنه في شهر ايار/مايو المقبل سيتم إجراء اختبارات مصلية للكشف عن الاجسام المضادة للفيروس على عينة تتكون 150 ألف شخص يختارهم المعهد الوطني الايطالي للاحصاء.

وحذر كونتي قائلا “سيتعين علينا أن نكون مستعدين لاتخاذ إجراءات في الوقت المناسب، بما في ذلك تدابير تقييدية في حالة حدوث طفرة في العدوى. تدابير تستهدف مناطق محددة”.