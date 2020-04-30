متحدث باسم المفوضية: لا تغير بالموقف الأوروبي بشأن وضع حزب الله اللبناني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يرى الاتحاد الأوروبي بأن قرار وزارة الداخلية الألمانية بشأن وضع حزب الله اللبناني على لائحة المنظمات الإرهابية وحظر أنشطته، يندرج ضمن أطر القوانين المحلية للبلاد.

وأوضح المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، ان القرار الألماني لن يغير من موقف الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

وأشار بيتر ستانو في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية اليوم الى أن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع عام 2013، على وضع الجناح العسكري لهذا الحزب على قائمة الإرهاب.

وأضاف المتحدث قائلاً: ” أكدت الدول الأعضاء أن قرارها لا يمنع استمرار الحوار مع جميع الأحزاب السياسية في لبنان و لا يؤثر على إيصال المساعدات المالية الأوروبية له”.

أما بشأن عودة الاحتجاجات وأعمال العنف في عدة مدن لبنانية، فقد أكد المتحدث أن الاتحاد يتابع ما يجري عن كثب ويعرب عن قلقه إزاء ما يحدث.

ويجدد الاتحاد دعوته للسلطات اللبنانية لحماية جميع الاحتجاجات السلمية.

إلى ذلك، يمتنع الاتحاد الأوروبي عن التعليق على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية اللازمة، كون “هذا الأمر متروك للسلطات اللبنانية لاتخاذ قراراتها”، وفق ستانو.

هذا و لا يزال الأوروبيون يتعاونون مع لبنان بشكل بناء من أجل التصدي للفساد واجراء الإصلاحات اللازمة، ومؤخراً في التعامل مع مشكلة تفشي وباء كوفيد 19.

وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على تمسك بروكسل باستقرار لبنان.

هذا ويعاني لبنان، الذي أعلن سابقاً عجزه عن دفع ديونه، من أزمة مالية واقتصادية خانقة تعمقت مؤخراً بفعل إجراءات الحظر الرامية إلى تطويق تفشي وباء كوفيد 19.