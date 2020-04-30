حكومة الوفاق الليبية: وقف اطلاق النار يحتاج لضمانات وآليات دولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– رأى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا “إن أية عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات وللوصول إلى هدنة حقيقية فعلية تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية يبحت فيها من خلال تفعيل عمل لجنة 5+5 التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا”.

واشارت حكومة الوفاق في بيان الخميس، غداة اعلان القائد العسكري الجنرال خليفة حفتر وقف اطلاق النار، الى “إن ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبداً فيما يعلن من هدنة، لأنه اعتاد على الغدر والخيانة، وما أعلنه المعتدي منذ يومين بالانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية يؤكد بأنه ليس لدينا شريك للسلام بل امامنا شخص متعطش للدماء مهووس بالسلطة”

ونوهت بأنه “رغم هذه الانتهاكات، قبلنا مرة أخرى بالهدنة الإنسانية التي دعت اليها العديد من المنظمات الدولية والإقليمية وذلك لحماية مواطنينا وجميع المقيمين على أرض ليبيا بالأخص بسبب جائحة كورونا، واتضح للجميع ما كنّا نؤكده من أن الإنسانية مفقودة لدى المعتدي ومليشياته ومرتزقته الارهابيين، حيث اعتبر الوباء فرصة لتصعيد اعتداءاته مستغلا انشغالنا بمواجهة هذه الجائحة”.

وقال بيان الحكومة في طرابلس، التي تحظى باعتراف الأمم المتحدة، “وفي هذا الوقت نؤكد على موقفنا الثابت بأننا مستمرون في الدفاع المشروع عن انفسنا، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وانهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد”.