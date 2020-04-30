ايطاليا: 285 وفاة جديدة بكورونا وتعافي 75 ألفا من مجمل 205 ألف اصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية مساء اليوم الخميس أنه تم تسجيل 285 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربعة والعشرين الاخيرة، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات الى 27 ألفا و967 وفاة منذ بداية تفشي الجائحة في البلاد.

ووفق البيانات الجديدة التي صدرت عن هيئة الدفاع المدني، فإن العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للاصابة بكوفيد-19 يبلغ 205 ألف و463 شخص ، بزيادة قدرها 1872 حالة ايجابية جديدة بين أمس واليوم.

ويبلغ اجمالي المتعافين من الوباء اليوم 75 ألفا و945 ، بعد أن تماثل للشفاء خلال الـ24 الاخيرة 4 آلاف و693 شخص.

وأعلنت السلطات الايطالية أنها اجرت في غضون الـ24 ساعة الاخيرة 68 ألف و456 مسحة اختبار ليصل اجمالي الاختبارات مليون و979 ألفا و217.