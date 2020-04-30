مسؤول ايطالي: أقل من 3 مصابين بكورونا في كل 100 اختبار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-اعرب عضو اللجنة التقنية العلمية الايطالية لحالة طوارئ كوفيد-19، الدكتور لوكا ريكيلدي عن رضاه بشأن الزيادة الكبيرة في عدد الاختبارات للفيروس، واصفا ذلك بـ”الامر الحاسم” لاحتواء الجائحة.

وأشار اخصائي أمراض الرئة، في تعليق على بيانات اليوم الخميس، الى أن “نسبة الحالات الإيجابية إلى مسحات الاختبار تراجعت إلى أقل من 3 في المائة، وهذا يعتبر عتبة حاسمة ويعني أن عدد المسحات مناسب و تم احتواء الاصابات بالجائحة، التي ينبغي عزلها ووضع المخالطين قيد الحجر الصحي”.

وقال، في اشارة الى مرحلة الرفع التدريجي للقيود والتي ستبدأ مطلع الاسبوع المقبل، “قد تباطأ انتشار الفيروس، وتقلص الضغط على النظام الصحي الوطني (SSN) ونحن أكثر وعيا وجهوزية للتحدي الذي ينتظرنا في الأسابيع والأشهر المقبلة”.

وقد أعلنت السلطات الايطالية أنها اجرت في غضون الـ24 ساعة الاخيرة 68 ألف و456 مسحة اختبار ليصل اجمالي الاختبارات مليون و979 ألف و217. ووفق البيانات الجديدة التي صدرت عن هيئة الدفاع المدني، فإن العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للاصابة بكوفيد-19 يبلغ 205 ألف و463 شخص ، بزيادة قدرها 1872 حالة ايجابية جديدة بين أمس واليوم.

ويبلغ اجمالي المتعافين من الوباء اليوم 75 ألفا و945 ، بعد أن تماثل للشفاء خلال الـ24 الاخيرة 4 آلاف و693 شخص.