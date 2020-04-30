مجلس اساقفة ايطاليا: الحوار مع الحكومة مبني على التعاون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد مجلس الاساقفة الايطاليين على إن الحوار مع روما مستمر “يوميًا ويقوم على التعاون المخلص”، وذلك في أعقاب جدل بين الحكومة والكنيسة بشأن عدم تضمن مرسوم حكومي لإمكانية استئناف الاحتفال بالقداديس بالكنائس خلال المرحلة الثانية لطوارئ كوفيد 19

وقال الأمين العام للمجلس، المطران ستيفانو روسو “اعتبارًا من يوم الاثنين سنتاح لنا الفرصة لاقامة مراسم الجنازة؛ لقد عملنا لمدة أسبوعين على بروتوكول للمراسم الإفخارستية، مما يقلل من خطر العدوى”.

وشدد في تصريحات صحفية على أن “الحفاظ على صحة الجميع يجب أن يكون مصدر القلق الرئيسي”.

وكان مجلس الأساقفة قد انتقد بقوة استمرار الحكومة في قرار اغلاق الكنائس لمواجهة تفشي كوفيد 19، حيث قال في مذكرة أن “الأساقفة لا يمكنهم القبول بتنازلات تتعلق بحق المؤمنين في ممارسة شعائرهم الدينية”.