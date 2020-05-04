انخفاض ملحوظ بإصابات كورونا في إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أظهرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة مقارنة مع الشهرين الماضيين.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، اليوم الإثنين، إنه تم تشخيص إصابة 29 إسرائيليا بالفيروس خلال ساعات الليلة الماضية بالمقارنة مع عدة مئات قبل اسبوعين.

ومع ذلك فقد توفي إسرائيليين إثنين متأثرين بإصابة بالفيروس ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 234 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 16237 ولكن حتى صباح اليوم كان 9858 منهم قد تماثلوا للشفاء.

وأضافت وزارة الصحة إن عدد المرضى الفعليين هو 6145 بينهم 93 حالتهم خطيرة حيث أن 72 منهم موصولين بأجهزة تنفس إضافة إلى 62 حالتهم متوسطة في حين إن باقي الإصابات طفيفة.

وبدأت إسرائيل باعادة التعليم تدريجيا للصفوف الأول وحتى الثالث الابتدائي والصفين الحادي عشر والثاني عشر.

ولكن العودة إلى الصفوف ليست الزامية بعد حيث يتواصل التعليم عن بعد.

وتدرس الحكومة الإسرائيلية رفع الكثير من القيود التي فرضتها على الاقتصاد.