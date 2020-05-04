شركة إيطالية: إن ثبتت فعالية لقاح كوفيد 19 سنشرع بإنتاجه في أيلول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت شركة إيطالية “إذا ثبت أن اللقاح قيد التجربة ضد وباء كوفيد 19 فعّال، فيجب أن يبدأ إنتاجه بحلول نهاية أيلول/سبتمبر المقبل”.

هذا ما أعلنه بيترو دي لورينزو، الرئيس التنفيذي لشركة منتزة العلوم (IRBM)، التي تتخذ من مدينة پوميتسيا (جنوب روما) مقراً لها، والتي تتعاون من خلال قسم اللقاحات فيها، مع معهد جينر بجامعة أكسفورد (المملكة المتحدة) لإنتاج الدفعة الأولى من المصل المضاد للفيروس، الذي يحمل مؤقتاً اسم (ChAdOx1 nCoV-19).

وذكر دي لورينزو أنه، “إذا أثبت اللقاح فعاليته، ورهنا بالموافقة من قبل سلطات الرقابة الدولية، فيجب أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية أيلول/سبتمبر”، موضحا أن “منتجًا واحدًا لا يمكنه مواجهة المستوى العالمي”، ولهذا السبب “تم توقيع اتفاق مع مؤسسة (AstraZeneca) متعددة الجنسيات”.

واشار رئيس منتزة العلوم الى أن “من المتوقع أن تكون الدفعة الأولى للإنتاج التي تشتمل على مليوني جرعة، جاهزة في كانون الأول/يناير المقبل”، مؤكدًا أنه “ما يزال من السابق لأوانه تقدير التكاليف، ولكن سيتم احتواؤها”.

وخلص دي لورينزو الى القول/ إن “الاتفاقية الموقعة للإنتاج تنص في الواقع، على أنه طوال فترة الوباء، سيتم توزيع اللقاح بسعر التكلفة، وليس بهدف الربح، على النحو الذي طلبه معهد جينر في أكسفورد”.