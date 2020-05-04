عالم فيروسات إيطالي: المرحلة 2 لحالة الطوارئ حرية قيد المراقبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عالم فيروسات إيطالي، إن المرحلة 2 لحالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا تشبه الى حد ما الحرية قيد المراقبة.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية الاثنين، أضاف عالم الفيروسات في جامعة ميلانو، فابريتسيو بريلياسكو أن “الأمل بأن يستمر الإيطاليين بالخروج من منازلهم بأقدام من الرصاص، في ظل هذا النوع من الاختبار الذي قد يسمح لنا باحتواء انتشار فيروس كورونا”.

وتابع، “ومع ذلك، علينا أن نستعد للأسوأ”، أي “للإصابات الجديدة التي يمكن أن تظهر، وأن نبقي في ذهننا بأن هذا هو السيناريو الأثقل والأكثر سلبية الذي يمكن أن يُخلق”، لكن “يمكنه أن يكون موقفاً يمثل عنصرًا للعمل عليه بهدف التحرك بأفضل شكل”.

وذكَّر بريلياسكو بأن “الأمر سيستغرق أسبوعين على الأقل لتقييم المرحلة الثانية المطبقة في إيطاليا”، وذلك “استنادا الى أن حضانة العدوى تستمر بين 2 إلى 11 يومًا بمتوسط ​​5 أيام، حتى نتمكن من معرفة ذلك على الأقل”، لذلك “سيكون بإمكاننا التحرك لمدة أسبوعين”.

وأردف الخبير الصحي، “أريد أن أذكِّر جميع المواطنين بأنه إذا ظهرت عليهم أعراض، فيجب عليهم الاتصال بطبيب الأسرة أو دائرة الصحة، التي يجب عليها أن تكثف تدابير الوقاية من العدوى بدلاً من تقليلها”، فضلا عن “الحجر الذاتي في انتظار المؤشرات وتشخيص لحماية أسرهم والمجتمع”.