مسؤول كنسي إيطالي: حياة الروح أرفع مكانة من الجسد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول كنسي إيطالي، أن من الواجب صون الصحة، لكن حياة الروح أرفع مكانة من حياة الجسد.

وفي تصريحات لصحيفة (إل جورنالي) الاثنين، أضاف نائب رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين المونسنيور نينو راسبانتي، أنه “أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أننا نعيش في جو من عدم اليقين، وهناك قليل من الثقة بشأن البيانات من قبل الجميع، الحكومة، الوزراء، اللجنة الفنية العلمية وأيضًا من جانبنا جميعًا، نحن الذين نتوخى حذراً كبيراً للغاية وقلقين كالحكومة والرأي العام”.

وبشأن حظر الاحتفال بالقداديس الذي فرضته الحكومة لاحتواء عدوى كوفيد 19، أعرب المونسنيور راسبانتي عن “الإعتقاد بأن هذه الشكوك وعدم الوضوح كان مفهوماً، نظراً لعدم الاستعداد لهذا الوباء، وهو ما تسبب بهذه التذبذبات بمواقف قوية، ثم تليين النبرات مع تدخل البابا”.

وقال المسؤول الكنسي: “لنتذكر أن الحبر الأعظم نفسه قال منذ أسابيع قليلة أن الليتورجيا بدون شعب تعد أمراً غير طبيعي! لذلك فلدى البابا فرنسيس نفسه كما لدى الأساقفة، وكما هي الحال لدى الحكومة أيضاً، كانت هناك محاولات للتعامل مع القضية دون امتلاك يقين واضح”.

وأكد راسبانتي أن “المؤمنين يقارنون الأنشطة التي سمح بإزالة الحظر عنها”، فـ”الثقافة جيدة، المكتبات والمتاحف جيدة، لكن الدين مطلوب ويلزم المزيد من الاهتمام به”. وأردف “أفهم أن علينا صون الصحة، لكن هناك حياة أخرى بالنسبة لنا نحن الذين نؤمن، وهي حياة الروح، الحياة الأبدية، وهي أرفع من الجسد بكثير، والإنجيل يتحدث عن هذا بوضوح تام”.

وخلص المونسنيور راسبانتي الى القول: “في رأيي، نحتاج إلى تحقيق توازن أكبر، واهتمام أكبر بالقيم المعرضة للخطر، لموازنتها، لأن القيم ليست كلها بالمستوى نفسه”.