بلجيكا: استمرار انخفاض عدد إصابات وضحايا كوفيد19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المركز الوطني للأزمات التابع لوزارة الصحة استمرار انخفاض اعداد الإصابات بوباء كوفيد 19 في البلاد، وكذلك تراجع عدد الوفيات.

وسجل المركز، حسب تقريره اليومي 80 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 7924 وفاة.

أما عدد من دخلوا المشافي يوم أمس فقد وصل إلى 59 شخصاً مقابل 69 تمكنوا من الخروج خلال الفترة نفسها.

في هذا السياق، يرى المتحدث باسم المركز ايف فان لاتيم في هذه الأرقام إشارات مشجعة، فـ”هذا يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح”، وفق كلامه.

وتأتي هذه الأرقام تزامناً مع انطلاق المرحلة الأولى من الرفع التدريجي للعزل المفروض في البلاد، إذ بدأ الناس بالعودة إلى أعمالهم وتم افتتاح بعض المتاجر، في حين ستبدأ الدراسة في مختلف المراحل الإثنين المقبل.