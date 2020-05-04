اخصائي ايطالي يطالب بانشاء بنك بلازما وطني بعد نجاحه في علاج مرضى كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا طبيب ايطالي الى انشاء بنك بلازما على المستوى الوطني لمواجهة أي موجة جديدة مفترضة لتفشي فيروس كورونا، بينما تبدأ اليوم المرحلة الثانية لحالة الطوارئ بالتخفيف التدريجي للقيود على حركة المواطنين.

وقال رئيس قسم أمراض الرئة في مستشفى (كارلو بوما)، جوزيبي دي دونو، في تصريحات اذاعية “أثبت استخدام بلازما الاشخاص المتعافين من الوباء فعاليته. في المستشفى (الذي يقع بين مدينتي مانتوفا وبافيا بشمال ايطاليا) تم علاج ما يقارب 80 مريضًا يعانون من مشاكل تنفسية حادة بسبب كوفيد-19، ولم يتوف أحدا منهم. معدل الوفيات في بروتوكولنا حتى الآن هو صفر”.

وأضاف اخصائي أمراض الرئة “في مدينة مانتوفا أنشأنا بنكًا للبلازما. ومن خلال تعميم هذه التجربة على مناطق أخرى بإيطاليا، سنتمكن من وقف موجة تفشي ثانية محتملة للفيروس”.

وأوضح دي دونو “أن المتبرعين بالبلازما الذين تعافوا من كوفيد 19 يتم تسجيلهم طواعية. وللتأكد من تماثلهم للشفاء يخضعون لمسحتين متتاليتين. يقدم هؤلاء المتبرعون 600 مل من الدم. نحتفظ بسائل البلازما الذي تتركز فيه الأجسام المضادة، بما في ذلك تلك التي المضادة للفيروسات التاجية”. ولكنه أضاف “قبل المضي قدما في الاجراءات، يجب على الاطباء في كل مرة طلب الحصول على إذن من لجنة الأخلاقيات وهذا عائق كبير لأنه يجعلنا نضيع الوقت الثمين لإنقاذ الناس”.

وأشار الاخصائي الى أنه “يمكن تجميد البلازما وتخزينه لمدة تستمر حتى ستة أشهر. وهذا دفعنا إلى إنشاء بنك بلازما في مدينة مانتوفا وتمكنا أيضًا من مساعدة مستشفيات اخرى”.