الرئيس الإيطالي: الجيش نقطة أمان مرجعية للبلد والشعب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا إن الجيش راسخ، وهو يمثل نقطة مرجعية من ناحية الأمن بالنسبة لبلادنا ولشعبها.

وفي رسالة بعثها إلى رئيس أركان الجيش، الجنرال سالفاتوري فارينا، أضاف رئيس الجمهورية، أنه “في الذكرى 159 لتأسيس الجيش الإيطالي، أتجه بوقار لراية القوات المسلحة، التي تمثل رمزاً للقيم، الشجاعة والوحدة”. وأبدى “مشاعر قرب، تأثر وامتنان للجنود من جميع المراتب والتخصصات، الذين سقطوا أو أصيبوا في أداء الواجب خدمة لإيطاليا”.

وتابع الرئيس “في كل لحظة من تاريخنا، كان الرجال، وفي الآونة الأخيرة، النساء في القوات المسلحة، نقطة مرجعية راسخة ومرفأ أمان للبلاد والشعب الإيطالي”، وأنه “منذ حروب عصر النهضة إلى الصراعات العالمية التي هزت بشكل عميق وطننا والعالم بأسره، قدمت القوات المسلحة إسهامها السخي بزخم، تضحية وبطولة للدفاع عن حرية وطننا وقيمنا وثقافتنا”.

وأشار ماتّاريلا إلى أن “الجيش لا يزال رائداً وسبّاقاً في إيطاليا على صعيد الأمن العام”، وكذلك “في الخارج، من خلال مهمات عديدة لإحلال السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب”، حيث “يقدم دعماً يحظى بتقدير دائم، يسعى إليه المجتمع الدولي”.

وخلص الرئيس الإيطالي الى القول إن “الجاهزية العملية والمهنية لجنودنا، التي لم تنفصل أبدًا عن الشرف، الشعور بالإنسانية والتعاطف، تجعلنا نمتلك مصداقية تتمتع باحترام خاص من قبل السكان المحليين وتثير إعجاب الدول الحليفة والصديقة”.