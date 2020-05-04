المحكمة العليا الإسرائيلية تحدد مصير اتفاق نتنياهو-غانتس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في 8 التماسات ستحدد مصير الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وزعيم حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس بشأن تشكيل الحكومة القادمة .

وحذر حزب ” الليكود” اليميني، الذي يقوده نتنياهو، من أن الغاء أي جزء من هذا الاتفاق سيعني العودة إلى صناديق الاقتراع مجددا.

فقد واصلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنيين، الانعقاد بهيئة موسعة من 11 قاضيا، النظر في الالتماسات ضد الاتفاق الائتلافي بين الليكود و”أزرق ابيض” بعد أن استمعت أمس إلى التماسات ضد لرؤس نتيناهو للحكومة بسبب لائحة الاتهام التي تشكل الرشوة والاحتيال واساءة التثقة المقدمة ضده.

وطلبت رئيسة المحكمة، القاضية استير حايوت ان يعرض نتنياهو توضيحات بشأن الخطوط العريضة للحكومة الجديدة فيما اذا كانت ستتمحور حول حالة الطوارئ الناجمة عن كورونا او طيلة ولاية هذه الحكومة.

وقال النائب من حزب الليكود افي ديختر ان “أي قرار سوى رد جميع الالتماسات يعني الذهاب الى انتخابات رابعة”.

وشهدت اسرائيل 3 عمليات انتخابية منذ نيسان/ابريل من العام 2019.

وكان نتنياهو توصل إلى اتفاق مع غانتس على التناوب على رئاسة الحكومة القادمة وذلك بواقع 18 شهرا لكل منهما على أن يترأس نتنياهو الحكومة اولا.

وقد رجحت مصادر قضائية إسرائيلية أن لا تتدخل المحكمة في غالبية بنود الاتفاق غير انها قد تلغي عدة بنود تنطوي على الإشكالية خاصة، بعد ان يتم تمريرها في الكنيست بداعي انها تمس بالنظام الاجتماعي والقيم القانونية الأساسية.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت أبلغ المحكمة العليا يوم الخميس بانه على الرغم من الصعوبات القانونية، فلا مانع من ان يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة على الرغم من لوائح الاتهام المقدمة ضده. وفي لائحة جوابية قدمها الى المحكمة ورد أيضا انه لا داع في هذه المرحلة من الغاء الاتفاق الائتلافي بين (الليكود) و(أزرق أبيض) على الرغم من وجود بنود في الاتفاق تنطوي على الإشكالية .

وكانت مداولات المحكمة استمرت أمس 7 ساعات، وينتظر أن تصدر قرارها خلال هذا الأسبوع.