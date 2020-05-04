مؤتمر مانحين دولي لمواجهة فيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ينطلق بعد ظهر اليوم الاثنين المؤتمر الدولي للمانحين الذي ترعاه المفوضية الأوروبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مسعى لجمع أموال تساعد المجتمع العلمي على إيجاد لقاح وعلاج لوباء كورونا المتفشي في العالم.

ويسعى الأوروبيون من هذا المؤتمر، الذي يعقد عبر دائرة فيديو مغلقة، إلى جمع مبلغ 7,5 مليار يورو من أجل تسريع العمل والبحث العلمي الذي تقوم به كبرى المخابر في دولهم والدول الشريكة للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر بالإضافة إلى دول أوروبية ودول شريكة، مؤسسات “خيرية” وهيئات مجتمع مدني وممثلين عن قطاع الأعمال والمستثمرين.

وفي هذا الإطار، تفيد مصادر أوروبية مطلعة أن الاتحاد يهدف لتخصيص بعض من الأموال لإنشاء نظام انذار صحي مبكر من أجل التصدي لأي وباء قادم.

وكان رئيسة المفوضية أوروسولا فون دير لاين، قد أكدت في تصريحات سابقة أن الاتحاد الأوروبي سيعمد إلى تقاسم اللقاح والدواء، في حال اكتشافهما، مع أطراف أخرى بأسعار معقولة.

يذكر أن تفشي وباء كورونا في مختلف أنحاء العالم، قد ساهم في تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وخلق حالة تنافسية بين الدول الأوروبية فيما بينها.