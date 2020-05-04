سيناتورة إيطالية: تمييز رهيب من قبل أيرلندا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت سيناتورة إيطالية: “لقد تقدمت بطلب لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي (لويجي دي مايو) لمعرفة التدابير التي يعتزم اتخاذها لوضع حد للتمييز البغيض ضد بلادنا من قبل إيرلندا وعلى وجه السرعة”.

وأضافت نائبة رئيس كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بمجلس الشيوخ ماريا ريتزوتّي، أن “في إيرلندا في الواقع، إزاء وضع صحي إيطالي ليس بالتأكيد أسوأ من حالة الطوارئ التي تواجهها فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، على سبيل المثال، فإن الدولة الوحيدة التي يوصى بعدم القيام بأي رحلة إليها هي إيطاليا”.

وأشارت السيناتورة الى أن ما يلصق من صورة ببلادها، كونها “البلد الأكثر خطراً من ناحية الإصابة بعدوى كوفيد 19، والتي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، سيكون لها عواقب فورية وتداعيات مستقبلية”.

وأعربت ريتزوتّي عن الأمل بـ”استجابة فورية من قبل الوزير دي مايو”، وذلك “لأجل طلابنا وعمالنا الذين يرغبون بالعودة إلى البلاد، وفقًا للمرسوم الحكومي”، ولكن “قبل كل شيء لأن عدم المساواة هذا قد تكون له آثار مدمرة على السياحة الإيطالية، وهي أحد أهم عناصر الدخل لبلادنا، الآن وفي المراحل اللاحقة، عندما سينتهي كل هذا”، في إشارة الى حالة الطوارئ.

وخلصت السيناتورة اليمينية الى القول “علينا ألا نقلل من شأن هذا الموقف، الذي يمكن أن يشكل سابقة خطيرة”، وعلى “الحكومة أن تثبت بالحقائق أنها قادرة على الذود عن الشرف والمصالح الوطنية”.