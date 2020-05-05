بلجيكا: أستقرار أعداد الأشخاص المعالجين في المشافي جراء كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المركز الوطني للأزمات التابع لوزارة الصحة الفيدرالية في بلجيكا أن عدد الإصابات بوباء كوفيد 19 لا يزال يتزايد، بينما يستقر عدد الأشخاص الذين يعالجون في المشافي بسببه.

وشدد المركز في تقريره اليومي على ضرورة توخي الحذر وعدم التراخي في احترام إجراءات الوقاية بالتوازي مع بدء رفع العزل تدريجياً تلافياً لموجة ثانية من الوباء.

وأشار التقرير إلى أن عدد الموجودين في المشافي يصل إلى 3082 مريضاً منهم 84 شخصاً تم قبولهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووصل عدد الإصابات المسجلة في البلاد بكوفيد 19 حتى اليوم إلى 50509 شخصاً.

أما عدد المرضى المقبولين في وحدات العناية المركزة الخاصة بكوفيد 19، فقد وصل إلى 646 مريضاً، أي أقل بتسعة مرضى عن يوم أمس.

ولكن التقرير أكد أن حالات الوفيات لا تزال مرتفعة نسبياً رغم ميلها للانخفاض، إذ تم تسجيل 97 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد ضحايا كوفيد 19 إلى 8016 منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي.

بالمقابل تم تسجيل شفاء 12441 حالة منذ بدء تفشي الوباء.

يذكر أن بلجيكا تعد من بين الدول الأوروبية التي سجلت اعلى نسب إصابات ووفيات بوباء كوفيد 19 مقارنة بعدد السكان.

هذا وكان المركز الوطني للأزمات قرر، في المرحلة الحالية، تقليص عدد المؤتمرات الصحفية التي يعقدها مسؤولوه إلى 3 مرات في الأسبوع، والاستمرار في اصدار تقرير يومي حول حالات تطور الوباء في مختلف مناطق البلاد.