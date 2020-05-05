وزير الدفاع الإيطالي: شفافية حول أصل فيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، إن من الضروري أن تكون هناك شفافية حول أصل فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير غويريني في تصريحات لصحيفة (لا ريبوبليكا)، الثلاثاء، أنه “يجب معالجة هذا الأمر ابتداء من التعاون بين الدول، والشفافية الضرورية في مجال الاتصالات وتبادل البيانات بشأن الفيروس”، مشددًا على “كيف أن تطور حالة طوارئ الفيروس تم بأبعاد مختلفة: صحية، اقتصادية وجيوسياسية”.

وفيما يتعلق باتهامات واشنطن لبكين بأنها أخفت أنباء مهمة عن العالم لمكافحة الوباء، قال وزير الدفاع إن “تبادل وتعميم المعلومات حول الفيروس أمر ضروري لتمكين العالم من الاستجابة للوباء باتخاذ الإجراءات المناسبة”، وكذلك “للمجتمع العلمي للعمل على العلاجات”، مؤكدا أنه “لا يمكن أن تكون هناك مناطق رمادية أو غموض أو نقص في الشفافية”، في هذه الأمور.

وقال غويريني: “نحن نتحاور مع الجميع، لكن ركائز أمننا هي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وما تزال هذه الأمور قائمة”، مبينا أنه “في مرحلة الطوارئ الصحية، ساعد المجتمع الدولي إيطاليا أيضا، كما فعلت ذلك أوروبا والولايات المتحدة، وبلدان أخرى بما فيها الصين وروسيا”.

وخلص وزير الدفاع الى القول، إنه “ومع ذلك، فإن هذا لا يغير إطارنا الدولي التقليدي على الأقل. نحن ممتنون للجميع للمساعدة، لكنها لا علاقة لها بركائز موقفنا التي لا تتغير”، في إشارة الى الناتو والاتحاد الأوروبي دائماً.