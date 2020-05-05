الفاتيكان: لا للصمت إزاء صور مخيمات اللاجئين المقلقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن “من المستحيل التزام الصمت أمام الصور المقلقة التي تظهر لقطات من مخيمات اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم”.

وطالب المجمع الفاتيكاني للتنمية البشرية المتكاملة في إطار تقديمه للمبادئ التوجيهية الرعوية الخاصة بالنازحين الداخليين، بـ”طلب حلول بديلة وعادلة ودائمة للنازحين الداخليين، خارج المخيمات، وبالتشاور مع مجتمعات النازحين وإشراكها في التخطيط لمثل هذه الحلول”.

وفيما يتعلق بالمخيمات المؤقتة، قالت الوثيقة الفاتيكانية إن من الضروري “مطالبة السلطات المختصة بضمان وصول الخدمات الأساسية للمخيمات وتوفير ظروف معيشة كريمة لسكانها، الذين حاولوا الهرب من مصير لا يُحتمل للعيش في نهاية المطاف في سكن مؤقت وما يزالون بحاجة إلى كل شيء”.

ودعا المجمع الفاتيكاني الى “التفكير في ردود الفعل السلبية التي تصل الى التمييز ومعاداة الأجانب أحيانًا، والتي يثيرها استقبال المهاجرين في البلدان ذات التقاليد المسيحية القديمة”، وذلك “لاقتراح مناهج لإعادة تهذيب الضمائر”.