السراج يرحب بالمبادرات السياسية لحل ازمة ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراح عن “ترحيبه بجميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى ايجاد حلول سلمية للازمة الراهنة بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقناً للدماء”.

وجاء ذلك في تصريح نشره المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي اليوم الثلاثاء بشأن المبادرات السياسية لحل الأزمة الراهنة ولكنه لم يشر بالاسم الى مبادرة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

ودعا السراج “جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، وإلى ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة والتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين، سواء كان ذلك بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، أو بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال”.

وأردف “تأتي هذه الدعوة في وقت تزداد فيه مؤسسات الدولة انقساما، وتنفرد فيه بعض شخوص هذه المؤسسات بالقرارات المصيرية للبلد وتتجاوز دورها واختصاصاتها، مما زاد من معاناة المواطنين الاقتصادية والمالية، والتي تفاقمت مؤخراً بسبب انتشار جائحة كورونا واستمرار العدوان على العاصمة والمدن الليبية الأخرى”.